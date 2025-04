Stuttgarter Kickers vs. VfB Stuttgart II heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Derby in der Regionalliga im Free-TV und Livestream?

Derbytime in der Regionalliga Südwest! Die Stuttgarter Kickers treffen im Spitzenspiel auf die Reservemannschaft des VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

In der Regionalliga Südwest geht es am heutigen Samstag, den 27. April, so richtig zur Sache. Mit den Stuttgartern Kickers und dem VfB Stuttgart II treten nicht nur zwei Stadtrivalen im Derby gegeneinander an, es ist auch das Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellendritten. Die Kickers haben aktuell die Nase vorn, der Vorsprung beträgt vier Runden vor Schluss vier Punkte. Auch das Hinrundenspiel gewannen die Kickers mit 2:0.

Die Begegnung des heutigen 31. Spieltags wird um 14 Uhr angepfiffen und im Gazi-Stadion auf der Waldau (Stuttgart) ausgetragen.