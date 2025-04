Illegales Autorennen, Promille-Debüt und verprasste Millionen: Ex-Bundesligaspieler Timo Gebhart packt aus

Viele Fußballer verdienen Millionen und verprassen das Geld, Timo Gebhart spricht aber darüber bemerkenswert offen und sympathisch.

Gebhart galt in seinen frühen Zwanzigern als eine der ganz großen Hoffnungen des deutschen Fußballs, bei der U19-EM 2019 wurde der damalige Spieler des TSV 1860 München unter anderem gemeinsam mit seinen früheren Teamkameraden Lars und Sven Bender oder Ömer Toprak und Trainer Horst Hrubesch Europameister, mit dem VfB Stuttgart spielte er in der Champions League gegen Lionel Messi und den FC Barcelona.

Die ganz große Karriere blieb dem offensiven Mittelfeldspieler - auf und neben dem Platz Typ "supersympathisches, aber mindestens ebenso superschlampiges Genie" - verwehrt, für mehr als sechs Einsätze in der Champions League, 100 in der Bundesliga, 43 Spielen in der 2. Bundesliga und 44 in der Dritten Liga und einigen sogar in diversen Regionalligen unter anderem für den VfB Stuttgart, den 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock, Steaua Bukarest, den FC Memmingen und gleich dreimal den TSV 1860 München reichte es für den Memminger nicht.