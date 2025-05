Wer überträgt das heutige Bundesligaspiel zwischen RB Salzburg und Sturm Graz in Österreich? Bei uns erfahrt Ihr es.

In der österreichischen Bundesliga stehen sich am heutigen Freitag, den 9. Mai, Sturm Graz und Red Bull Salzburg gegenüber. Die Partie wird um 19:30 Uhr angepfiffen und in der Merkur Arena in Graz ausgetragen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.