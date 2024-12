Sturm Graz vs. GAK heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

Sturm Graz muss in der Österreichischen Bundesliga gegen den Stadtrivalen GAK ran. Die Infos zur Übertragung gibt es hier.

In der Österreichischen Bundesliga kommt es heute Samstag (19. Oktober) zum ersten Mal seit langem zum Grazer Stadtderby zwischen Sturm Graz und dem Grazer AK. In der jungen Vergangenheit traf man im Cup noch aufeinander, dieses Mal geht es jedoch in der Liga zur Sache.

Das Spektakel zwischen dem Tabellenführer (Sturm Graz) und dem Tabellenletzten (GAK) geht um 17 Uhr in der Merkur Arena los.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo das Duell live gezeigt wird.