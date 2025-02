Sturm Graz vs. Blau-Weiß Linz heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

Wer überträgt das ÖFB-Bundesliga Spiel zwischen Sturm Graz und Blau-Weiß Linz am Sonntag um 14:30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am Sonntagnachmittag trifft der amtierende Meister im Rahmen des 19. Spieltages der ÖFB-Bundesliga vor heimischem Publikum auf den Sechsten Blau-Weiß Linz. Die Hausherren wollen sich mit einem Sieg von Verfolger Austria Wie absetzen, welche mit identischer Punkteausbeute hinter den 'Schwoazen' lauern. Der FC Blau-Weiß dagegen möchte weitere Plätze in der Tabelle gutmachen und sich vor allem Stadtrivale LASK vom Hals halten. Zusätzlich wäre ein Erfolg wichtig, um nicht in die untere Tabellenhälfte sowie die damit verbundenen Plätze zur Abstiegs-Relegation zu rutschen. Wer die Begegnung für sich entscheiden kann, wird am Sonntag ab 14:30 Uhr in der Merkur Arena in Graz ausgefochten.

SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel live sehen könnt