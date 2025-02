Im Viertelfinale des ÖFB-Cups kommt es heute zum Duell zwischen Sturm Graz und Austria Wien. SPOX verrät Euch, wer die Partie live zeigt.

Am heutigen Samstag, den 1. Februar, treffen Sturm Graz und Austria Wien aufeinander. Die Begegnung im Viertelfinale des ÖFB-Cups beginnt um 18.15 Uhr in der Merkur Arena in Graz.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Pokalspiel live im TV und Livestream überträgt.