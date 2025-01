Sturm Graz empfängt in der Champions League heute RB Leipzig. SPOX verrät, wo Ihr die Partie in Österreich im TV und Livestream sehen könnt.

Der 8. Spieltag der CL-Ligaphase hält am heutigen Mittwoch (29. Januar) unter anderem das Duell Sturm Graz vs. RB Leipzig für Euch bereit. Um 21 Uhr erfolgt im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt der Anpfiff.

Wir versorgen Euch mit den wichtigsten Infos zur Übertragung.