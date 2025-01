Sturm Graz, Champions League in Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo vs. SK in der CL im TV und Livestream?

Wer überträgt heute in Österreich die Partie zwischen Sturm Graz und Atalanta Bergamo in der Champions League? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Dienstag kommt es in der ersten Begegnung des 7. Spieltags der UEFA Champions League zum Duell zwischen Atalanta Bergamo und Sturm Graz. Beide Teams erweisen sich in ihren heimischen Liga aktuell als sehr erfolgreich. Während die 'Schwoazen' aus Graz weiterhin die Tabelle der österreichischen Bundesliga anführen, besetzt 'La Dea' den dritten Rang der Serie A. International stehen vor der Partie allerdings unterschiedliche Vorzeichen. Während die Italiener von Platz 13 aus Schlagdistanz auf die direkten Qualifikationsplätze für das Achtelfinale haben, kämpfen die Österreicher auf Platz 29 um das Erreichen der Quali-Runde. Wer die Begegnung für sich entscheiden kann, seht Ihr ab 18:45 Uhr.

Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, verrät Euch SPOX!