"Die beste Verpflichtung aller Zeiten": Stimmen und Reaktionen zum Red-Bull-Deal mit Jürgen Klopp

Jürgen Klopp heuert bei Red Bull an. Er erklärt seinen Schritt und das Echo darauf ist enorm.

Jürgen Klopp wechselt zu Red Bull. Diese Nachricht kam am Mittwochvormittag einigermaßen überraschend. Abgezeichnet hatte sich das Engagement des ehemaligen Trainers vom FC Liverpool beim Brause-Hersteller aus Österreich nicht.

Klopp, der aktuell noch seine Auszeit vom Fußballgeschäft genießt, wird am dem 1. Januar 2025 bei Red Bull der neue "Head of Global Soccer". Während er im Tagesgeschäft keine Rolle spielen soll, wird der 57-Jährige stattdessen als Stratege und Mentor auftreten. Immerhin gehören zum Red-Bull-Imperium Vereine in Leipzig, Salzburg, Leeds, New York, Bragantino und Omiya-ku.

Das Echo zu Klopps neuem Job ist vor allem bei Social Media riesig. Nicht nur, weil der Ex-Coach des BVB einen neuen Job hat, sondern eben auch weil Red Bull polarisiert. Der Konzern verkörpert nicht wirklich die traditionellen Werte, die Klopp nach eigenen Angaben bei seinen vorherigen Stationen immer so wichtig waren.