Steile These: Didi Hamann würde Jamal Musiala gegen diesen DFB-Star "gleich morgen tauschen"

Geht es nach Ex-Nationalspieler und TV-Experte Dietmar Hamann, dann wäre der FC Bayern mit Florian Wirtz besser als mit Jamal Musiala. An einen Wechsel des Leverkusen-Stars nach München glaubt Hamann nicht.

"Wenn ich aus Bayern-Sicht Wirtz und Musiala tauschen könnte, würde ich es gleich morgen tun", stellt Hamann in seiner neuesten Kolumne für Sky eine steile These auf.

Der ehemalige Bayern- und Liverpool-Profi, der 59-mal das DFB-Trikot trug, begründet seine Ansicht damit, dass Leverkusen-Star Wirtz mannschaftsdienlicher sei und "seine Mitspieler besser macht", während Musiala "eher ein Einzelspieler und oft ein Alleinunterhalter" sei. "Wenn er zehnmal den Ball bekommt, nimmt er neunmal den Kopf runter und fängt an zu dribbeln", so Hamann.

Dabei findet es Hamann "okay", dass der FC Bayern Musiala zum Gesicht des Vereins machen und möglichst lange über 2026, dann läuft sein aktueller Vertrag aus, an den deutschen Rekordmeister binden will, wie zuletzt Präsident Herbert Hainer und Sportvorstand Max Eberl erklärten.