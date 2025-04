Steht die Aufstellung schon fest? Bundestrainer Julian Nagelsmann plant offenbar keine Änderungen gegen Ungarn ein

Für das zweite Gruppenspiel der EM 2024 gegen Ungarn hat Bundestrainer Julian Nagelsmann offenbar schon im Voraus eine Entscheidung über die Aufstellung getroffen.

Nach Informationen der Bild wird Nagelsmann die identische Elf aufs Feld schicken, welche schon gegen Schottland von Beginn an auf dem Rasen stand. Veränderungen in der Startformation wird es demnach also keine geben.

Im Tor bliebe Manuel Neuer, davor bestünde die defensive Viererkette aus Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Maximilian Mittelstädt. Im Zentrum würden Toni Kroos und Robert Andrich dem Offensivtrio aus Florian Wirtz, Ilkay Gündogan und Jamal Musiala den Rücken frei halten. Und ganz vorne erhielte Kai Havertz erneut den Vorzug vor Niclas Füllkrug.