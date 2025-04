Stefan Ortega verantwortlich? Torhüter Ederson denkt offenbar über Abgang bei Manchester City nach

Das Lob, welches Torhüter Stefan Ortega während des Titelkampfes von Manchester City in der vergangenen Saison von Trainer Pep Guardiola entgegengebracht wurde, hat einem Bericht zufolge dazu geführt, dass Citys etatmäßige Nummer eins, Ederson, auf einen Transfer im Sommer drängt.

Wie The Athletic berichtet, soll der brasilianische Nationaltorhüter seine Zukunft bei den Skyblues deshalb ernsthaft in Frage stellen. Der 30-jährige Torhüter suche nach einer Möglichkeit, den Verein schon in diesem Transferfenster zu verlassen.

Manchester City soll dem Vernehmen nach rund 60 Millionen Euro für Ederson fordern. Der Keeper würde angeblich am liebsten in Europa bleiben, sei sich aber bewusst, dass es für Klubs aus dem Nahen Osten einfacher ist, die für einen Wechsel erforderlichen finanziellen Mittel aufzubringen.

Guardiola hatte den Spekulationen wenig entgegenzusetzen: "Ich weiß es nicht. Er muss sich vielleicht andere Optionen ansehen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass er bleibt, aber das hängt von den Vereinen ab. Ich kenne die Situation nicht wirklich, denn in den letzten Tagen gab es keinen Kontakt. Wir werden sehen, was mit ihm passieren wird."