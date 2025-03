Statementsieg in Gladbach! Mainz 05 hält weiter Kurs auf die Champions League

Der Mainzer Höhenflug geht auch in Mönchengladbach weiter und die CL-Träume nehmen weiter Gestalt an.

Der FSV Mainz 05 hat seinen Höhenflug in der Bundesliga fortgesetzt und darf immer mehr von der erstmaligen Champions-League-Teilnahme träumen. Das Team von Trainer Bo Henriksen gewann am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach mit 3:1 (1:0) und feierte den vierten Sieg in Serie. Die Rheinhessen sprangen vorerst auf den dritten Tabellenrang und können an diesem Wochenende nicht mehr von einem Königsklassen-Platz verdrängt werden.