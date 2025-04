EM 2024, Stadion FC Bayern: Warum heißt die Allianz Arena bei der Europameisterschaft München Fußball Arena?

Die Münchner Allianz Arena heißt während der Europameisterschaft in Deutschland München Fußball Arena. Doch warum eigentlich? Hier erfahrt Ihr es.

Die EM 2024 in Deutschland steht vor der Tür. Am 14. Juni wird das Turnier in der Münchner Allianz Arena mit dem Gruppenspiel zwischen Deutschland und Schottland eröffnet. Doch das Stadion trägt bis zum Finale nicht den Namen Allianz Arena, sondern München Fußball Arena.