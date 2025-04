EM 2024, Stadion BVB: Warum heißt der Signal Iduna Park bei der Europameisterschaft anders?

Das Dortmunder Signal-Iduna-Park wird bei der EM in Deutschland für einige Spiele genutzt. Für das Turnier wird das Stadion jedoch etwas umbenannt. Wie der Signal-Iduna-Park bei der EM heißt, erfahrt Ihr hier.

Die Europameisterschaft in Deutschland, die am 14. Juni losgeht und am 14. Juli endet, wird in zehn Orten und damit zehn Stadien ausgetragen. Einer der Austragungsorte ist auch die nordrhein-westfälische Großstadt Dortmund, die für das Turnier den Signal-Iduna-Park, die Heimstätte des Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund, zur Verfügung stellt. Doch das Stadion heißt während des Turniers nicht Signal-Iduna-Park, sondern BVB-Stadion Dortmund.