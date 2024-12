St. Gallen vs. AC Florenz, Conference League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ECL in der Schweiz im TV und Livestream?

St. Gallen trifft in der Conference League auf die AC Florenz. SPOX zeigt Euch, wo das Duell in der Schweiz und in Deutschland im TV und Stream läuft.

Am heutigen Donnerstag, den 24. Oktober, kommt es in der Conference Leaguezum Duell zwischen dem FC St. Gallen und der AC Florenz. Der Anpfiff der Partie am 2. Gruppenspieltag soll um 18.45 Uhr im Kybunpark von St. Gallen erfolgen.

Doch wer überträgt das Spiel in der Schweiz und Deutschland im TV und Livestream? SPOX hat die Antwort.