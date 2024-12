Dynamo Dresden hat in der 3. Liga Platz eins zurückerobert. Im Spitzenspiel des elften Spieltags gewannen die Sachsen am Sonntag 3:2 (2:2) beim Auf...

Dynamo Dresden hat in der 3. Liga Platz eins zurückerobert. Im Spitzenspiel des elften Spieltags gewannen die Sachsen am Sonntag 3:2 (2:2) beim Aufsteiger SSV Ulm und lösten mit 25 Punkten Jahn Regensburg (22 Zähler) an der Spitze wieder ab.