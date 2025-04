SSC Neapel vs. FC Barcelona heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Achtelfinale im TV und Livestream?

Der FC Barcelona ist heute im Rahmen der Champions League zu Gast bei der SSC Neapel. Wie Ihr das Achtelfinal-Hinspiel live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Auch am heutigen Mittwoch, den 21. Februar, wird in der Königsklasse gespielt. Die letzten zwei Achtelfinal-Hinspiele stehen an. Unter anderem kriegt es auch der italienische Meister SSC Neapel mit dem FC Barcelona zu tun. Die beiden Topklubs treffen um 21 Uhr im Stadion Diego Armando Maradona in Neapel aufeinander.

In der Saison 2021/22 standen sich die beiden Kontrahenten noch in der Europa League gegenüber. In den Playoffs der K.o.-Runde behielt damals der FC Barcelona mit 4:2 nach Hin- und Rückspiel das bessere Ende für sich. Dieses Mal werden die Karten neu gemischt.