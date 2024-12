SpVgg Unterhaching vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Zum Abschluss des 10. Spieltags begegnen sich in der 3. Liga die SpVgg Unterhaching und der TSV 1860 München. Hier die Infos zur Übertragung.

Derbytime in der 3. Liga! Die SpVgg Unterhaching empfängt am 10. Spieltag den TSV 1860 München. Das Duell der beiden Mannschaften aus Bayern fängt um 19.30 Uhr an und wird im uhlsport PARK (Unterhaching) ausgetragen.