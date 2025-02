Die Fans von Real Madrid haben Pep Guardiola im Santiago Bernabéu verspottet, nachdem sie Manchester City in den CL-Play-offs eliminierten.

Nach dem deutlichen 3:1-Sieg in den Playoffs der Champions League haben sich die Fans von Real Madrid über Pep Guardiola und Manchester City lustig gemacht. Der spanische Coach war in der Königsklasse in den vergangenen Jahren mehrfach gegen die Blancos ausgeschieden.