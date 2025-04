Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt! Ehemaliger Pokalsieger ist am Tiefpunkt angekommen

Der KFC Uerdingen hat seine wirtschaftlichen Probleme nicht in den Griff bekommen und kann nicht einmal die laufende Saison zu Ende spielen.

40 Jahre Jahre nach seinem Triumph im DFB-Pokal scheint der Krefelder Fußball-Traditionsklub KFC Uerdingen in seinem Niedergang wieder an einem vorläufigen Tiefpunkt angekommen. Der Insolvenzverwalter des Regionalliga-Aufsteigers gab am Dienstag die sofortige Einstellung des Spielbetriebs bekannt. Gegen diesen Schritt jedoch ließ der Verein postwendend die Einleitung rechtlicher Schritte ankündigen.