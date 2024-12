Spektakuläre Transfers in Planung: Real Madrid offenbar scharf auf vier Superstars aus der Premier League

Champions-League-Gewinner Real Madrid schmiedet aktuell angeblich ehrgeizige Transferpläne. Dabei sollen gleich mehrere namhafte Spieler aus der englischen Premier League im Fokus stehen.

Die britische Online-Zeitung Independent schreibt, Real plane für den kommenden Sommer eine große Offensive bei Neuverpflichtungen. Drei Spieler aus dem englischen Oberhaus sollen geholt werden: Manchester Citys Mittelfeldabräumer Rodri (28), Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold (25) vom FC Liverpool sowie einer der beiden Innenverteidiger William Saliba (23, FC Arsenal) und Cristian Romero (26, Tottenham Hotspur).

Möglich seien diese mutmaßlich kostspieligen Transfers, da Real in den vergangenen Jahren nur punktuell hohe Ablösen gezahlt und vielmehr den Fokus darauf gelegt habe, junge Spieler für niedrigere Summen in die spanische Hauptstadt zu lotsen. Der ablösefreie Transfer von PSG-Superstar Kylian Mbappé sei nun allerdings der Startschuss in "eine neue Ära, in welcher der Klub seine finanzielle Macht demonstrieren will", heißt es.