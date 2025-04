Spanien vs. Kroatien, Übertragung Gruppe B heute live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am zweiten Tag der EM 2024 geht es auch für den ehemaligen Welt- und Europameister Spanien los. Die Südeuropäer bestreiten ihr erstes Gruppenspiel gegen Kroatien. Wo Ihr die Begegnung live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

In der sogenannten Todesgruppe B treffen mit Spanien und Kroatien direkt am ersten Spieltag zwei Schwergewichte aufeinander. Wer behält am Ende die Oberhand und setzt die erste Duftmarke?