Liverpool kassiert gegen West Ham spät den Ausgleich, schlägt dann aber noch einmal zurück. Der Titel ist so gut wie sicher.

In einer desolaten Premier-League-Saison hat Eintracht Frankfurts Europa-League-Gegner Tottenham Hotspur auch die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) in den Sand gesetzt. Die Spurs unterlagen mit einer besseren B-Elf bei den Wolverhampton Wanderers 2:4 (0:2) und bleiben Tabellen-15.