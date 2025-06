"Sonst noch was, wonach ich verlangen kann?" Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona nach "Mobbing" auf dem Abstellgleis

Marc-André ter Stegen steht in Barcelona auf dem Abstellgleis und ein Jahr vor der WM vor einer wichtigen Karriereentscheidung.

War was? Urlauber Marc-André ter Stegen ließ die unheilvolle Kunde aus Barcelona an sich abprallen wie einen lästigen Flatterball. Der Nationaltorwart verschickte auf Instagram einen Schnappschuss aus seinem griechischen Strandhäuschen, ein weiteres Foto zeigt seinen geliebten Milchkaffee und die Zeile: "Sonst noch was, wonach ich verlangen kann?" Nun, noch einem offenen Gespräch mit Hansi Flick vielleicht.