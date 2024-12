Jamal Musiala ist in eine eigene Wohnung gezogen. Mit dabei: Der wichtigste Gegenstand aus seinem Kinderzimmer.

Jamal Musiala vom FC Bayern München ist in diesem Jahr von zu Hause aus- und in eine eigene Wohnung eingezogen. Nun hat er verraten, was auf jeden Fall in einem der Umzugskartons sein musste.