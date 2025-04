Nach der Niederlage im CL-Hinspiel gegen Inter Mailand stellt sich die Frage: Wie kommt der FC Bayern München noch weiter? SPOX weiß Bescheid.

Die empfindliche 1:2-Niederlage vor heimischer Kulisse gegen den amtierenden italienischen Meister Inter Mailand wiegt weiter schwer. Doch im Rückspiel, welches bereits am heutigen Mittwoch, den 16. April, in Mailand steigen wird, ist noch alles möglich. Wie kommt der FC Bayern München in der Champions League noch weiter und welche Rolle spielen Auswärtstorregel, Verlängerung und Elfmeterschießen?

SPOX hat für Euch die Antwort und alle wichtigen Infos.