"So ist der Plan": Joshua Kimmich erklärt neue Rolle unter Vincent Kompany beim FC Bayern München

Über die genaue Position von Joshua Kimmich unter Vincent Kompany beim FC Bayern München wurde in den vergangenen Wochen viel spekuliert. Nun enthüllt der 29-Jährige selbst, welche Rolle er unter dem neuen FCB-Trainer einnehmen wird.

"Bisher habe ich nur im zentralen Mittelfeld trainiert und gespielt. So ist auch erst einmal der Plan", erklärte Kimmich am Donnerstagabend auf einem Charity Event gegenüber Sky. Kompany wisse allerdings, "dass ich beide Positionen spielen kann. Wo es dann am Ende ist, entscheidet der Trainer."

Zum Ende der vergangenen Saison sowie bei der deutschen Nationalmannschaft während der EM stand Kimmich zumeist als Rechtsverteidiger auf dem Platz. Dem Vernehmen nach soll Kompany allerdings mit Sacha Boey auf der rechten Defensivseite planen. Mit Noussair Mazraoui und Leih-Rückkehrer Josip Stanisic stehen darüber hinaus noch zwei weitere Alternativen im derzeitigen Kader der Münchner, die auf dieser Position einsetzbar wären.

Im bislang einzigen Vorbereitungs-Testspiel, bei dem Kimmich zum Einsatz kam, durfte der 29-Jährige im zentralen Mittelfeld ran. Beim 2:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur am vergangenen Samstag bekleidete er zusammen mit Aleksandar Pavlovic die Position vor der Abwehr. Zur Halbzeit wurden dann Neuzugang João Palhinha und Konrad Laimer eingewechselt.