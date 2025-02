Uli Hoeneß schwärmt von Harry Kane im Bayern-Trikot. Auch räumt der Ehrenpräsident der Münchner mit einem häufig ausgesprochenen Vorwurf auf.

Mehr als 100 Millionen Euro zahlte der FC Bayern im Sommer 2023 an Tottenham Hotspur, um Harry Kane an die Säbener Straße zu locken. Für Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich der hohe finanzielle Aufwand bezahlt gemacht, den englischen Nationalstürmer sieht er schon jetzt in einer Reihe mit den ganz Großen des deutschen Rekordmeisters.