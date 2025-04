Bei der EM 2024 kommt es am zweiten Gruppenspieltag in Gruppe C zum Duell zwischen Slowenien und Serbien. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des heutigen Spiels im TV, Livestream und Liveticker.

In Gruppe C treffen Slowenien und Serbien aufeinander. Gespielt wird am heutigen Donnerstag, dem 20. Juni, ab 15 Uhr.