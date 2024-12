Slowenien vs. ÖFB-Team, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball-Länderspiel in Österreich im TV und Livestream?

Das ÖFB-Team trifft heute in der Nations League auf Slowenien. Hier erfahrt ihr, wie und wo ihr das Duell live in Österreich und Deutschland im TV und Stream sehen könnt.

Am heutigen Freitag beginnt das ÖFB-Team die neue UEFA Nations-League-Saison mit einem Auswärtsspiel in Slowenien. Die Osteuropäer schafften es bei der EM im Sommer bis in die K.o.-Phase, scheiterten jedoch im Achtelfinale an Portugal im Elfmeterschießen.

Österreich beendete die EURO 2024 überraschend als Gruppensieger vor Frankreich und den Niederlanden. Im Achtelfinale unterlag das Team jedoch der Türkei mit 1:2.

Das letzte direkte Duell zwischen den beiden Ländern fand in der EM-Qualifikation 2019 statt. Österreich entschied sowohl Hin- als auch Rückspiel 1:0 für sich​.