Slowenien vs. Dänemark, Übertragung Gruppe C heute live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

Bei der EM 2024 bestreiten Slowenien und Dänemark das erste Spiel in Gruppe C. Hier in diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Begegnung heute im Free-TV und Livestream zu sehen sein wird.

Nachdem Dänemark bei der letzten Europameisterschaft bis ins Halbfinale vordrang, ist für die Skandinavier auch bei dieser EM das Erreichen der K.o-Phase das erklärte Ziel. Dafür muss jedoch zunächst Slowenien aus dem Weg geräumt werden.