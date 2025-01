In der Bundesliga steht einer englische Woche auf dem Programm. SPOX zeigt Euch, wer die Spiele am Dienstag live im TV und Livestream zeigt.

Der letzte Spieltag der Hinrunde findet unter der Woche statt, unter anderem reist Borussia Dortmund an die Ostsee zu Holstein Kiel, Meister Leverkusen empfängt Mainz am Dienstag. Spannung und Tore garantiert am 17. Spieltag der Bundesliga!

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.