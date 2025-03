Der FC Bayern München empfängt den VfL Bochum. Aber wo wird das Spiel übertragen? SPOX hat die Antwort für Euch.

Am heutigen Samstag, 8. März, ist der VfL Bochum zu Gast beim Tabellenführer, dem FC Bayern München. Gespielt wird in der Allianz Arena in München, der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr.