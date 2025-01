In der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Gladbach und dem FC Bayern. Doch wer überträgt das Topspiel - Sky, DAZN oder Sat.1?

Am heutigen Samstag, den 11. Januar, finden in der Bundesliga sechs Spiele des 16. Spieltags statt. Im späten Nachmittagsspiel, dem Topspiel, stehen sich Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München gegenüber. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr, als Spielstätte dient der Borussia-Park in Mönchengladbach.