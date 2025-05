Sky, DAZN oder SAT.1 für BVB: Wo läuft Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen spielt am heutigen Sonntag gegen Borussia Dortmund. Wo Ihr das Duell live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Für den amtierenden Deutschen Meister Leverkusen ist die Saison so gut wie gelaufen. Seit dem vergangenen Wochenende steht fest: Der FC Bayern hat sich vorzeitig den Titelgewinn in der Bundesliga gesichert. Ganz anders die Situation in Dortmund: Für den BVB geht es weiterhin um alles im Rennen um die Champions-League-Plätze. Das Team von Trainer Niko Kovac liegt derzeit auf Rang fünf – die Aufholjagd läuft auf Hochtouren. Die Partie wird heute um 15:30 Uhr in der BayArena angepfiffen.

