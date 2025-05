Sky, DAZN oder SAT.1 für 1. FC Heidenheim vs. SV Elversberg: Auf welchem Sender läuft das Hinspiel der Relegation für die Bundesliga live im Free-TV und Livestream?

Welcher Sender zeigt das Hinspiel der Relegation zur Bundesliga zwischen Heidenheim und Elversberg? SPOX hat alle Infos.

Nachdem am 34. Spieltag (fast) alle Entscheidungen um Meisterschaften, Aufstiege und Abstiege geklärt sind, steht ebenfalls fest, welche Mannschaften in der Relegation gegeneinander antreten, um in zwei Duellen die Teilnahme an der Bundesliga für die kommende Saison auszufechten.

Während Heidenheim nach einer misslungenen Saison durch die schwächelnde Konkurrenz zumindest nicht direkt abgestiegen ist, kann die Elf von Trainer Frank Schmidt über den Umweg den Klassenerhalt auf letzter Rille sichern. Elversberg hingegen sicherte sich in Liga zwei die beste Platzierung der Vereinsgeschichte, welche nun mit einem erstmaligen Aufstieg ins Fußball-Oberhaus vergoldet werden könnte. Am letzten Spieltag ließen die Mannen von Coach Horst Steffen auf Schalke nichts mehr anbrennen und sicherten sich durch einen souveränen 2:1-Erfolg die Teilnahme an der Aufstiegsrunde.

SPOX verrät Euch, wo Ihr das Hinspiel live verfolgen könnt!