Während die spanischen Medien wüten und leiden, war in Italien wenig überraschend Feierstimmung angesagt. Die Pressestimmen zu Inter gegen Barça.

In einem denkwürdigen Halbfinale wirft Inter Mailand Hansi Flicks FC Barcelona raus und zieht ins Champions-League-Endspiel von München ein. Die italienische Presse feiert die "Interminatoren" nach einem "verrückten, epischen, historischen, bewegenden" Spiel. In Spanien gerät Schiedsrichter Szymon Marciniak in die Kritik.