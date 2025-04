Skandal in Spanien! Fan nestelt Spieler von Sevilla am Gesäß herum

Am Montagabend ist es in der spanischen Primera Division beim Spiel zwischen Rayo Vallecano und dem FC Sevilla (1:2) zu einer unrühmlichen Szene am Spielfeldrand gekommen. Sie sorgt nun in La Liga für große Diskussionen.

Während Sevillas Spieler Lucas Ocampos zum Einwurf schritt und sich dadurch mit dem Rücken den Zuschauerrängen näherte, behinderte ein Fan den Argentinier bei der Ausführung, indem er ihm mit dem Finger am Gesäß herum nestelte. Ocampos drehte sich zwar zu dem Anhänger um, unterließ jedoch eine Reaktion auf die Provokation.

Die Szene wurde von TV-Kameras eingefangen. Anschließend berichteten mehrere spanische Medien darüber. Die Sportzeitung Sport aus Barcelona beispielsweise schrieb von einem "Skandal".

Im Anschluss an die siegreiche Begegnung äußerte sich der 29-Jährige mit deutlichen Worten zu dem Vorfall: "Hoffentlich wird La Liga das ernst nehmen, so wie sie auch Rassismus ernst nehmen. Ich hoffe, dass so etwas nicht auch in anderen Bereichen passiert. Wir können uns alle vorstellen, was los ist, wenn so etwas im Frauenfußball passieren sollte."