Tuchel steht vor seinem ersten Spiel als Nationaltrainer Englands. Das Thema Hymne geht er dabei sehr bewusst und respektvoll an.

Mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft hofft Thomas Tuchel bei seinem Debüt in der kommenden Woche auf einen perfekten Start - nur musikalisch will der neue Trainer der Three Lions vorerst noch nicht überzeugen.