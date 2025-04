Sieg in letzter Sekunde nach 2:4-Rückstand! Manchester United dreht verrücktes Spiel gegen Lyon und zieht ins Halbfinale der Europa League ein

Ein wahnsinniger Abend in der Europa League! Manchester United gelang ein irres Comeback. Und Bodö/Glimt schrieb Geschichte.

Sensation im Elfmeter-Krimi von Rom, ein Comeback für die Geschichtsbücher in Old Trafford: Underdog FK Bodö/Glimt hat sein Fußball-Märchen in der Europa League fortgesetzt und Geschichte geschrieben. Die Mannschaft von Trainer Kjetil Knutsen setzte sich im Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag bei Lazio Rom mit 3:2 im Elfmeterschießen durch und zog nach dem 2:0 im Hinspiel als erstes norwegisches Team in das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs ein.