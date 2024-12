"Setz' dich hin, Rolfes, du Wichser!": Bayern Münchens Sven Ulreich beleidigte Bayer Leverkusens Sportchef

Sven Ulreich ist gegen Bayer Leverkusen der Kragen geplatzt. Der Torhüter des FC Bayern beleidigte Simon Rolfes.

Nach dem Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga (1:1) sorgt ein Video für Wirbel. Das in den sozialen Netzwerken geteilte Filmmaterial zeigt Sven Ulreich, wie er Simon Rolfes als "Wichser" beleidigt.

Im Hintergrund ist zu hören, wie jemand "Zeitspiel" brüllt. Es ist nicht zu erkennen, ob das ebenfalls schon von Ulreich kommt. Danach aber ist der Ersatztorwart des Rekordmeisters klar im Bild. Er schaut rüber zur Leverkusen-Bank und brüllt: "Ey, hör auf da drüben, du Penner! Hey! Hey! Setz' dich hin, Rolfes, du Wichser!"

Leverkusen fing bereits in der ersten Halbzeit an, auf Zeit zu spielen. Das gaben die Spieler auch hinterher zu. So sprach Granit Xhaka davon, dass man den Rhythmus der Gastgeber brechen wollte. "Ich sagte Rob Andrich, dass einer von uns auf den Boden muss", sagte der Kapitän hinterher: "Er sagte, dass er schon die Gelbe Karte hat, also übernahm ich das."