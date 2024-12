Italiens Fußballmeister Inter Mailand hat die Tabellenspitze der Serie A weiter in Reichweite.

Mit dem gebürtigen Kölner Yann Aurel Bisseck in der Startformation feierte das Team von Trainer Simone Inzaghi am 17. Spieltag der Serie A mit einem 2:0 (0:0) gegen Aufsteiger Como 1907 den dritten Sieg in Folge und blieb damit im elften Ligaspiel nacheinander ungeschlagen.