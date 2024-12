Seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat Francesco Camarda schon einmal sicher. Mit 15 Jahren, acht Monaten und 15 Tagen wurde der Stürmer der AC ...

Seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat Francesco Camarda schon einmal sicher. Mit 15 Jahren, acht Monaten und 15 Tagen wurde der Stürmer der AC Mailand am Samstag zum jüngsten Spieler in der Geschichte der italienischen Serie A - für seinen Trainer war das jedoch nur der Anfang.