Serbien vs. England, Übertragung Gruppe C heute live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

Nach der Finalpleite 2021 im heimischen Wembley möchte England bei der EM 2024 wieder voll angreifen. Dabei bekommen es die Three Lions am ersten Spieltag der Gruppe C mit Serbien zu tun. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In Gruppe C geht England als klarer Favorit an den Start. Zum Auftakt tritt die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate gegen Serbien an - drei Punkte sind gegen die Osteuropäer dabei fest eingeplant.