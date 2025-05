Sender für Übertragung des BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund empfängt im Samstagabendspiel den VfL Wolfsburg. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier.

Am heutigen Samstag, 3. Mai, kommt es um 18.30 Uhr zum Topspiel zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg. Den Wölfen sind die internationalen Plätze entwischt, seit mittlerweile sieben Bundesligabegegnungen wartet man auf einen Sieg.

Ganz anders sieht es bei den Gastgebern aus. Niko Kovac scheint die Truppe zu mehr Konstanz verholfen zu haben, in den letzten fünf Spielen holte man starke 13 Punkte. Doch so muss es weiter gehen, wenn die Dortmunder noch in die Champions League wollen.

SPOX sagt Euch, wo Ihr die Partie sehen könnt.