Der Spanier berichtet von den Problemen der Pariser, die in der kommenden Woche vor einem ganz wichtigen Match stehen.

PSG-Trainer Luis Enrique hat über die aus seiner Sicht "seltsame Phase" der Saison gesprochen, in der es für sein bereits als französischer Meister feststehendes Team in der Liga um gar nichts mehr geht, während in der Champions League die für den Klub äußerst wichtigen Halbfinals gegen Arsenal anstehen.