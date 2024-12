"Seine Medaille war vier Jahre lang im Koffer": Oliver Baumann laut Julian Nagelsmann "einen Tick stärker" als Alexander Nübel

Oliver Baumann war geradezu beseelt, der deutsche Torhüter fand nur mühsam Worte für das wunderbare Ende seiner jahrelangen DFB-Durststrecke.

"Geil war's. Perfekter hätte der Tag nicht sein können. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen und ich bin sehr, sehr stolz drauf", sagte der Torhüter der TSG Hoffenheim nach seiner Premiere in der deutschen Nationalmannschaft.

Als sicherer Rückhalt beim 1:0 (0:0) gegen die Niederlande in der Nations League sammelte der mit 34 Jahren und 134 Tagen nun drittälteste Debütant in der deutschen Länderspielgeschichte auch Argumente für weitere Spiele im DFB-Tor. Doch Julian Nagelsmann wollte nicht in die Glaskugel schauen. Die Worte des Bundestrainers dürften Baumann, der mit Alexander Nübel um die Ersatzrolle während der Ausfallzeit von Marc-Andre ter Stegen konkurriert, aber Hoffnung machen.

"Sie haben ihn alle gefeiert für sein Debüt in der Kabine. Seine Medaille fürs erste Länderspiel war vier Jahre lang im Koffer - jetzt hat er sie endlich. In dieser Saison ist Olli einen Tick stärker als Alex. Aber ich kann nicht hellsehen, wie das in den nächsten Wochen aussieht", sagte Nagelsmann nach der Partie, durch die Deutschland den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale der Nationenliga perfekt gemacht hatte.