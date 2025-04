Carsten Jancker übernimmt seinen ersten Chefposten in der österreichischen Bundesliga - er soll Austria Klagenfurt vor dem Abstieg bewahren.

Mattersburg, Neusiedl am See, Wien, Horn, Mannsdorf, Leoben. Carsten Jancker ist in Österreich gut rumgekommen, jetzt geht es nach Kärnten. Der 50-Jährige, früher als Sturmtank beim FC Bayern und im Nationalteam eine Bedrohung, übernimmt Austria Klagenfurt - er hat bei seinem ersten Chefposten in der Bundesliga eine schwierige Mission.