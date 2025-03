"Sehr, sehr schade": Giulia Gwinn zeigt sich enttäuscht von Verantwortlichen des FC Bayern

Giulia Gwinn zeigt sich enttäuscht von der Abwesenheit der Verantwortlichen des FC Bayern beim Pokalfight gegen Hoffenheim.

Am Samstag zogen die Frauen des FC Bayern München ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. In einem spektakulären Spiel gegen die TSG Hoffenheim gewann der FCB mit 3:2. Nicht auf dem Feld diesmal: Giulia Gwinn. Die Rechtsverteidigerin laboriert an einer Wunde, die sie sich gegen Lyon unter der Woche zugezogen hat.

Ebenfalls nicht dabei: Große Verantwortliche der Münchner aus dem Männerfußball. Zwar sind die Spieler größtenteils auf Länderspielreisen, doch gerade aus der Führungsetage hätte man sich bei den Frauen wohl mehr Unterstützung erhofft.